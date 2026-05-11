Tabakovic-Verbleib in Gladbach? Das ist der Stand

Haris Tabakovic wird Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison vorerst verlassen.

Diese Entscheidung wurde dem 31-Jährigen vergangene Woche in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Sky Sport berichtete bereits über den Zwangsabschied von den Borussen, die sich einen Transfer aufgrund einer zu hohen Ablösesumme nicht zutrauen. Das Resultat ist eine Rückkehr zur TSG Hoffenheim.

Tabakovic will bleiben

Tabakovic selbst hätte sich nach Informationen von Sky Sport einen Verbleib gut vorstellen können. Der Mittelstürmer wuchs in Gladbach mit 12 Toren in der Liga zum Topscorer und Publikumsliebling. Mit seinem Tor gegen Borussia Dortmund hatte er zudem den Klassenerhalt der Fohlen perfekt gemacht.

Doch wie soll es nun weitergehen? Die TSG Hoffenheim plant im Hinblick auf die kommende Saison grundsätzlich mit Tabakovic, wäre bei einem gutem Angebot aber bereit, den Torjäger weiterziehen zu lassen.

Zu einer Entscheidung wird es allerdings erst nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika kommen. Der ehemalige Austianer ist mit Bosnien-Herzegowina beim Turnier dabei.

(Red.)

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