“Tabelle der anderen Art”: Höchstpunktezahl für Salzburg

Fußball-Double-Champion Red Bull Salzburg ist 2020 wieder an der Spitze der “Tabelle der anderen Art” gelandet.

Erstmals bekamen die Mozartstädter dabei die Höchstzahl von 70 Punkten. Das war auch in der 2. Liga bei Salzburgs Partnerclub FC Liefering der Fall.

Abgefragt und bewertet wurden sieben Punkte: Pünktlichkeit der Auszahlung von Gehältern, Klarheit der Verträge, Lohnfortzahlung bei Verletzungen, Informationsaustausch zwischen Management und Mannschaft, Image des Clubs, medizinische Betreuung im Verein und angemessene Ausrüstung. “Es ist erfreulich, dass generell die Zahlungsmoral bei den Bundesligaclubs stimmt”, sagte VdF-Sekretär Gernot Baumgartner nach der unter den Spielern durchgeführten Umfrage der Vereinigung der Fußballer.

Hinter Salzburg landeten der LASK (65), Sturm Graz und Vizemeister Rapid (je 64), die Austria (62), Altach (55), Hartberg (54), St. Pölten (51), die Admira, WSG Tirol und der WAC (je 50) sowie die nach ihrem Konkursantrag jetzt nicht mehr in der Bundesliga vertretenen Mattersburger (46). Bei den Burgenländern gab es einen groben Ausreißer, so weisen sie bei der Lohnfortzahlung nur den Wert 3 von 10 auf. In der Lohnfortzahlung ist geregelt, inwieweit und in welcher Höhe die Spieler im Zeitraum einer Verletzung entlohnt werden.

2. Liga: GAK Zweiter hinter Liefering

Allgemein ist zu sehen, dass die Zahlungsmoral und die Klarheit der Verträge von den Kickern sehr positiv bewertet wurden. Weiterhin überwiegend Nachholbedarf gibt es hingegen in der medizinischen Versorgung sowie der Ausrüstung. In der 2. Liga wurde der GAK (64) Zweiter, Meister Ried (55) landete nur im Mittelfeld.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.