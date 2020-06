Tabellenführung nimmt Salzburg “Angst und Stress”

via

Durch den Punkteabzug gegen den LASK geht der FC Red Bull Salzburg nun doch als Tabellenführer der Meistergruppe in das erste Bundesliga-Spiel nach der Coronapause. Das ist für den Serienmeister auch ein wichtiger mentaler Faktor, erklärt Trainer Jesse Marsch: “Unser Name am zweiten Platz bringt unseren Jungs ein bisschen Angst und Stress.”

Zum Auftakt des Finaldurchgangs wartet ein Heimspiel gegen den SK Rapid Wien (Streame das Spiel mit Sky X). Drei Saisonduelle gab es bereits zwischen den “Bullen” und den Hütteldorfern. Jedes war trotz dreier Salzburger Siege hart umkämpft, in Erinnerung ist vor allem das dramatische Cup-Spiel im vergangenen September geblieben. In zweifacher Überzahl setzte sich Salzburg erst in der Verlängerung mit 2:1 im Allianz Stadion durch.

“Gegen Rapid war es fast immer ein Kampf, nicht ein Fußballspiel. Vielleicht sind wir fitter und schärfer, aber am Ende bedeutet das nichts für dieses Spiel”, sagt Marsch.