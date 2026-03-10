Tag der Torhüter-Patzer: Atletico schlägt Tottenham klar

Atlético Madrid hat das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League gegen Tottenham Hotspur mit 5:2 klar für sich entschieden.

Marcos Llorente eröffnete den Torreigen, Antoine Griezmann und Julián Alvarez bauten die Führung weiter aus. Noch vor dem Seitenwechsel stellte Robin Le Normand auf 4:0. Pedro Porro verkürzte zwischenzeitlich, ehe Alvarez seinen zweiten Treffer zum 5:1 erzielte. Dominic Solanke sorgte in der 76. Minute für den Schlusspunkt.

Bitter für die Gäste: Tottenham-Torhüter Antonin Kinsky wurde nach nur 16 Minuten nach zwei folgenschweren Fehlern ausgewechselt.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Marcos Llorente (6.)

2:0 Antoine Griezmann (14.)

3:0 Julián Alvarez (15.)

4:0 Robin Le Normand (22.)

4:1 Pedro Porro (26.)

5:1 Julián Alvarez (55.)

5:2 Dominic Solanke (76.)

(Red.) / Bild: Imago