Tag der Torhüter-Patzer: Atletico schlägt Tottenham klar
Atlético Madrid hat das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League gegen Tottenham Hotspur mit 5:2 klar für sich entschieden.
Marcos Llorente eröffnete den Torreigen, Antoine Griezmann und Julián Alvarez bauten die Führung weiter aus. Noch vor dem Seitenwechsel stellte Robin Le Normand auf 4:0. Pedro Porro verkürzte zwischenzeitlich, ehe Alvarez seinen zweiten Treffer zum 5:1 erzielte. Dominic Solanke sorgte in der 76. Minute für den Schlusspunkt.
Bitter für die Gäste: Tottenham-Torhüter Antonin Kinsky wurde nach nur 16 Minuten nach zwei folgenschweren Fehlern ausgewechselt.
Die Tore im VIDEO:
1:0 Marcos Llorente (6.)
2:0 Antoine Griezmann (14.)
3:0 Julián Alvarez (15.)
4:0 Robin Le Normand (22.)
4:1 Pedro Porro (26.)
5:1 Julián Alvarez (55.)
5:2 Dominic Solanke (76.)
