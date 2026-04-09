Tagger stürmt ins Linz-Viertelfinale und knackt Top 100

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger begeistert beim WTA-500-Turnier in Linz weiter und steht bereits im Viertelfinale. Dadurch wird die 18-Jährige erstmals in die Top 100 der Weltrangliste einziehen. Im Achtelfinale besiegte die Osttirolerin am Donnerstag die als Nummer drei gesetzte Russin Liudmila Samsonova 6:2,7:6(11).

In der nächsten Runde trifft sie auf die seit einigen Monaten für Österreich spielende Russin Anastasia Potapova oder die Deutsche Tamara Korpatsch.

Gegen die Weltranglisten-21. Samsonova startete Tagger mit einem Break und einem makellosen Auftaktspiel perfekt. Durch das Break zum 5:2 war die Vorentscheidung im ersten Durchgang gefallen, den sie mit der Verwertung ihres zweiten Satzballes nach 38 Minuten beendete. Auch im zweiten Satz war Tagger in der ausverkauften Halle lange die bessere Spielerin und es dauerte nicht lange bis zu ihrem ersten Break zum 2:1. Danach hielt der Teenager seinen Aufschlag sehr souverän, Samsonova war bei eigenem Service hingegen mehrmals in Gefahr, rettete sich aber jeweils.

Ausgerechnet beim Servieren auf das Match musste Tagger das erste Break zu 5:5 hinnehmen. Wenig später wehrte sie bei eigenem Aufschlag vier Satzbälle der Russin ab. Tagger kämpfte sich aber ins Tiebreak, das zu einer Nervenprobe geriet. Samsonova vergab erneut mehrere Möglichkeiten auf den Satzausgleich, Tagger ließ ihrerseits zunächst drei Matchbälle ungenutzt, verwertete den nächsten nach 2:02 Stunden Spielzeit aber zum viel umjubelten Sieg.

(APA) / Artikelbild: GEPA