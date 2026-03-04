Taggers Debüt in Indian Wells

Mit einer Wildcard für das Millionenturnier in Indian Wells betritt Lilli Tagger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die größte Bühne ihrer bisherigen Karriere. (Das WTA-Masters in Indian Wells heute ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!).

Die 18‑Jährige bestreitet ihr erstes Hauptfeldmatch auf WTA‑1000‑Ebene und trifft zum Auftakt auf Varvara Gracheva – ein Schritt, der ihren raschen Aufstieg im internationalen Tennis widerspiegelt.

Tagger erhält Wildcard für Indian Wells

Tagger steht vor einem besonderen Karriereschritt . Die Osttirolerin erhielt eine Wildcard für das Hauptfeld des Turniers, das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag startet. Für die 18‑Jährige ist es der erste Auftritt in einem Hauptbewerb dieser Turnierkategorie. Da sie die sportliche Qualifikationshürde nicht erfüllt hätte, kommt die Einladung einem großen Vertrauensbeweis gleich.

Tagger reist zudem mit viel Selbstvertrauen an. Zuletzt gewann sie das ITF‑W100‑Turnier im emiratischen Fudschaira und erreichte das Finale beim WTA‑125‑Turnier in Mumbai. Beide Ergebnisse stärkten ihre Position im Ranking und machten sie für die Turnierverantwortlichen interessant.

Historischer Moment für Österreichs Tennis

Zum ersten Mal seit 2010 standen wieder drei Österreicherinnen in den Top 100 der Tennis-Weltrangliste. Sinja Kraus schaffte im Februar 2026 als Nummer 99 erstmals den Sprung in diesen Bereich. Kraus musste sich gestern in der Qualifikation für das Turnier in Indian Wells jedoch geschlagen geben und rutschte damit auf Platz 107. Die 23‑Jährige unterlag der Australierin Storm Hunter mit 6:7 und 4:6 und verpasste damit den Einzug ins Hauptfeld.

Julia Grabher, die ist aktuell auf Rang 79 und die eingebürgerte Russin Anastasia Potapova ist nach einem Verlust von 15 Plätzen nun auf Position 91. Auch Tagger nähert sich der erweiterten Weltspitze: Aktuell ist sie auf Platz 119.

Während sich bei den Männern Filip Misolic als 83. an der Spitze der ÖTV-Spieler befindet und Sebastian Ofner sowie Jurij Rodionov auf den Plätzen 111 und 187 folgen, sorgt vor allem die Entwicklung im Damentennis derzeit für Aufmerksamkeit.

Prominente Namen unter den Wildcard-Empfängerinnen

Die Bedeutung von Taggers Einladung zeigt ein Blick auf die weiteren Spielerinnen, die eine Wildcard erhalten haben. Unter ihnen befinden sich die frühere US‑Open-Siegerin Sloane Stephens, der Indian-Wells-Champion von 2019, Bianca Andreescu, Australian‑Open-Finalistin Jennifer Brady sowie Tennis-Legende Venus Williams, die erneut am Start steht. Dass Tagger in dieser Runde berücksichtigt wurde, unterstreicht ihren Stellenwert innerhalb der internationalen Nachwuchsszene. Neben Tagger steht aus österreichischer Sicht auch Anastasia Potapova fix im Hauptfeld.

Erste Runde gegen Gracheva

Die Auslosung ergab, dass Tagger zum Auftakt gegen die für Frankreich antretende Russin Gracheva spielt. Die 25-Jährige liegt als Nummer 58 deutlich vor der Österreicherin, gilt jedoch als lösbare Aufgabe. Gracheva erreichte zuletzt in Doha das Achtelfinale und schied bei den Australian Open in der zweiten Runde gegen die spätere Siegerin Elena Rybakina aus. Taggers Auftaktmatch findet in der Nacht auf Donnerstag (1.00 Uhr MEZ) statt. Im Falle eines Sieges würde in der zweiten Runde die Griechin Maria Sakkari warten.

Ein bedeutender Moment für Österreichs Damentennis

Die gleichzeitige Präsenz mehrerer ÖTV-Spielerinnen in der erweiterten Weltspitze und das Debüt einer 18‑Jährigen auf einer der größten Bühnen des Tennissports markieren einen bemerkenswerten Abschnitt für das österreichische Damentennis. Während Kraus, Grabher und Potapova im Ranking ein historisches Bild abgeben, betritt Tagger in Indian Wells jene Ebene, die den Weg in die Weltklasse ebnen kann.

