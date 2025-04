Tah für Alaba? Alonso könnte bei Real den Umbruch lostreten

Nach dem deutlichen CL-Aus gegen Arsenal könnte es auf der Trainer-Position von Real Madrid im Sommer zu Veränderungen kommen. Xabi Alonso zählt zu den Top-Kandidaten für die Ancelotti-Nachfolge. Was könnte dieser Trainerwechsel für ÖFB-Legionär David Alaba bedeuten?

Der 32-jährige Alaba kehrte nach seinem Kreuzbandriss Anfang des Jahres in den Real-Kader zurück. Seitdem konnte der Verteidiger nicht ganz an die Leistungen vergangener Tage anknüpfen. Sein Vertrag bei den „Königlichen“ läuft bis 2026, ob sich der Wiener im Rahmen der Klub-WM und bei der darauffolgenden, kurzen Sommervorbereitung nochmal beweisen darf, wird sich zeigen.

Ancelotti vor Rauswurf – Real kontaktiert Alonso

Deutlich ungewisser ist die Zukunft von Starcoach Carlo Ancelotti. Die Tage des 65-Jährigen an der Real-Seitenlinie sind wohl gezählt. Nach Informationen von Sky UK soll der Italiener die Königlichen nach dem Finale der Copa del Rey verlassen – unabhängig vom Ausgang des Finalspiels gegen den FC Barcelona.

Laut Sky-Informationen hat ein Austausch zwischen Real Madrid und Xabi Alonso bereits stattgefunden. Der 43-Jährige zählt zu den vielversprechendsten Trainern im Weltfußball und hat zudem Real-Vergangenheit. Ein mündliches „Gentlemen’s Agreement“ zwischen Leverkusen und Alonso könnte einen Transfer vereinfachen: Demnach darf der Spanier den Verein für einen großen Klub verlassen, sofern eine Ablöse bezahlt wird.

Eine Kontaktaufnahme zwischen Bayer Leverkusen und Real Madrid gab es bezüglich Alonso aber noch nicht, der deutsche Bundesligist würde für seinen Erfolgscoach wohl eine Summe im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro fordern. Alonsos Vertrag läuft bis 2026.

Löst Alonso-Wechsel einen Dominoeffekt aus?

Ein Wechsel von Alonso nach Madrid könnte einen Dominoeffekt auslösen, der mehrere Parteien betrifft – möglicherweise auch David Alaba.

Einerseits läuft bei Bayer Leverkusen die gesamte Kaderplanung über Alonso. Ein Abgang könnte das Teamgefüge über den Haufen werfen, auch weil Spieler wie Alex Grimaldo sehr am Spanier hängen. Weitere Abgangskandidaten sind Victor Boniface, Patrik Schick oder Jonas Hofmann, Jonathan Tah wird den Verein fix verlassen.

Letzterer wurde in den letzten Monaten stark mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Eine mündliche Einigung soll bereits bestehen, die finanziellen Schwierigkeiten der Katalanen könnten eine Vertragsunterschrift jedoch verhindern. Tah ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Das enge Verhältnis zwischen Alonso und Tah könnte den deutschen Verteidiger laut Sky-Informationen noch umstimmen. Real möchte Barca im Rennen um Tah im letzten Moment ausstechen, Xabi Alonso könnte in den Verhandlungen das Zünglein an der Waage sein.

Wird Tah der Alaba-Nachfolger?

Gerade in der Innenverteidigung gibt es bei Real Madrid Handlungsbedarf. Nach den langen Ausfällen von Alaba und Eder Militao war Antonio Rüdiger in den letzten Monaten der einzige Fixpunkt in der Defensive. Neben Rüdiger gehörte Eigengewächs Raul Asencio zuletzt zur Stammelf.