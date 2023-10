„Talk & Tore“ mit Austria Lustenau-Torhüter Domenik Schierl & Sky-Experte Marc Janko heute live bei Sky Sport Austria

Am Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 504. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderatorin Constanze Weiss heute Domenik Schierl und den Sky Experten Marc Janko. Mit dem Torhüter von Austria Lustenau wird sich der aktuellen Lage beim Vorjahres-Aufsteiger aus dem Ländle gewidmet sowie aktuelles rund um die ADMIRAL Bundesliga besprochen. Ein spezieller Blick wird auch auf das österreichische Nationalteam und die bevorstehenden Länderspiele in der EM-Qualifikation gerichtet.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 8. Oktober 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1