„Talk & Tore“ mit Ferdinand Feldhofer, Werner Gregoritsch und Lukas Spendlhofer heute live auf Sky

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Moderator Martin Konrad begrüßt am kommenden Sonntag GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer, den langjährigen, ehemaligen U21-Coach der österreichischen Nationalmannschaft Werner Gregoritsch sowie Bundesliga-Rückkehrer und Hartberg-Spieler Lukas Spendlhofer im „Talk & Tore“ Studio. Im Mittelpunkt der Sendung stehen die Nachbetrachtung des Grazers Derbys mit besonderem Fokus auf den GAK sowie der TSV Hartberg. Persönliche Themen der Gäste runden das umfangreiche Programm ab.

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

Sonntag, 31. August 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1