„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Am heutigen Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei freuen.

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Constanze Weiss den Geschäftsführer Sport von Austria Klagenfurt, Günther Gorenzel sowie den etatmäßigen Kapitän des LASK, Robert Zulj. Neben den Geschehnissen in der ADMIRAL Bundesliga, mit besonderem Augenmerk auf die aktuellen Entwicklungen beim LASK und Austria Klagenfurt, werden auch persönliche Themen der Gäste in der Sendung behandelt.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 14. April 2024, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1