„Talk & Tore“ mit Andreas Heraf und Rene Swete am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Am Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Gäste am Sonntagabend ab 20:30 Uhr

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntag direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Constanze Weiss begrüßt in der aktuellen Ausgabe von „Talk & Tore“ Austria Lustenau-Trainer Andreas Heraf, mit dem die Vorarlberger den Abstieg abwenden wollen. Zudem kommt Hartberg-Legende Rene Swete ins Studio, der aktuell als Scout für seinen Herzensverein tätig ist. Aktuelle Ereignisse rund um die Klubs Lustenau und Hartberg sind ebenso Thema wie der Abschluss des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga und ein persönlicher Blick auf die Gäste.



„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.



„Talk & Tore“

Sonntag, 3. März 2024, 20:30 Uhr, Sky Sport Austria 1