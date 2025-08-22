„Talk & Tore“ mit Michael Madl & Co. am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen

Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Zur 558. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderatorin Constanze Weiss Michael Madl, der in seiner Karriere unter anderem für Austria Wien und Sturm Graz aktiv war. Bei den Grazern war der 37-Jährige bis diesen Sommer noch Co-Trainer unter Jürgen Säumel. Zudem sorgt Sky Reporter Johannes Brandl für interessante Einsichten. Thematisch widmet sich die Sendung dem Abschneiden der österreichischen Vertreter in den Qualifikationsspielen für die europäischen Bewerbe. Fokus dabei liegt auch auf Sturm Graz, die nach der Hinspielniederlage in Norwegen am Dienstag ein historisches Comeback benötigen, um sich doch noch für die Königsklasse zu qualifizieren. Zudem liegt der Fokus auch auf dem violetten Hauptstadtklub aus Favoriten, bei dem der Saisonstart alles andere als geglückt ist.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 24. August 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1