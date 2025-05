„Talk & Tore“ mit Michael Parensen, Walter Kogler und Angelo Gattermayer am Sonntag bei Sky

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

„Abseits“ – das Sky Sport Austria Talk-Format am heutigen Samstag ab 19:30 Uhr mit Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits auf Sky Sport Austria 1

An diesem Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Abseits“ und „Talk & Tore“ freuen.

Guido Friedrich moderiert die Talkrunde am Sonntag und spricht mit Michael Parensen, dem Geschäftsführer Sport des SK Sturm, über den Meisterkampf und die Kadersituation beim aktuellen Double-Sieger. Walter Kogler, WAC-Akademieleiter und Cup-Final-Siegestorschütze Angelo Gattermayer berichten über den erstmaligen Cup-Sieg unter der Woche gegen Hartberg sowie wie sie ihre Situation in der Meisterschaft einschätzen, in der die Wolfsberger noch die sensationelle Chance auf das Double haben.

Zusätzlich wird in der Sendung die ADMIRAL Bundesliga Premerie der „Referee Audio“ für die Sky beim Topspiel am Sonntag sorgt, thematisiert. Schiedsrichter Markus Hameter wird dazu in einer Live-Schalte bei Talk & Tore über seinen Eindruck berichten.

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

Kimberly Budinsky begrüßt nach „Alle Spiele, alle Tore“ spannende Gäste, die aus Bereichen „abseits“ des Fußballs wie Musik, Kabarett, Kunst oder Kultur stammen. Im halbstündigen Talk-Format „Abseits“ sprechen die Gäste über ihren Bezug zum Fußball und damit verbundene Erinnerungen. Immer wieder werden außerdem Vertreter:innen aus dem Fußball zu Gast sein, die dann Themen „abseits“ des runden Leders besprechen. Am Samstag sind Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, die in der Sky Reality-Serie „Unser Hof – mit Cheyenne und Nino“ einen Einblick in ihr Leben geben, zu Gast in der Sendung.

