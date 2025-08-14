„Talk & Tore“ mit Valentino Müller und Philipp Netzer am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Zur 557. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Guido Friedrich am kommenden Sonntag den aktuellen Führenden der Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga, WSG Tirol-Kapitän Valentino Müller, sowie den Sportdirektor des SCR Altach, Philipp Netzer. Unter dem Motto „Im Westen viel Neues“ stehen in der Sendung unter anderem der erfolgreiche Saisonstart der beiden Vereine aus dem Westen Österreichs, das Highlight-Spiel der WSG Tirol gegen Real Madrid sowie weitere aktuelle sportliche Themen wie Saisonziele und Kaderplanung im Fokus. Abgerundet wird die Sendung durch persönliche Einblicke in die aktive Karriere der beiden Gäste.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 17. August 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1