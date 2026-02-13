„Tanking“ in der NBA: Liga bestraft Jazz und Pacers

Die nordamerikanische Basketballliga NBA hat am Donnerstag empfindliche Strafen gegen die Utah Jazz und die Indiana Pacers verhängt. Beide Teams haben laut Ligaangaben gegen Richtlinien zur Einsatzsteuerung verstoßen und wurden daher finanziell sanktioniert. Utah muss wegen sogenannten „Tankings“ 500.000 Dollar zahlen, Indiana 100.000 Dollar.

Die NBA begründete die Entscheidung mit ungewöhnlichen Personalmaßnahmen der Jazz in den Spielen gegen die Orlando Magic am 7. Februar und gegen die Miami Heat am 9. Februar. Utah hatte in beiden Partien Leistungsträger wie Lauri Markkanen und Jaren Jackson Jr. vor dem letzten Viertel aus dem Spiel genommen, obwohl sie laut Ligaeinschätzung weiterspielen konnten.

„Während dieser Spiele entfernten die Jazz zwei der Topspieler … und führten sie nicht zurück ins Spiel, obwohl diese Spieler ansonsten in der Lage waren, weiter zu spielen“, hieß es in der NBA-Mitteilung. Auch die Pacers wurden nach einem Spiel am 3. Februar gegen Utah überprüft. Ein unabhängiger Arzt bestätigte laut NBA, dass Pascal Siakam wie zwei weitere Starter hätte eingesetzt werden können.

„Alternativ hätte das Team die Spieler in anderen Spielen pausieren lassen können“, teilte die Liga mit. Man werde auf alle weiteren Handlungen, die die Integrität der Spiele gefährden, entsprechend reagieren, sagte NBA-Commissioner Adam Silver.

(SID)

Beitragsbild: Imago