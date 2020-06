Tartarotti über die frühe Altach-Führung: “Ein perfekter Start ins Spiel”

Altach hat sich in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga an die Spitze gesetzt. Die Vorarlberger schlugen die Austria am Dienstagabend in Wien mit 2:0 (1:0) und ließen den bisherigen Spitzenreiter damit hinter sich (Spielbericht + VIDEO-Highlights).

Der junge Johannes Tartarotti zeigte sich im Sky-Interview nach dem Sieg seiner Altacher gegen Austria Wien glücklich. “Es war ein perfekter Start ins Spiel heute“, sagte der 20-Jährige und ergänzte: “Klar war ein bisschen Glück dabei.” Gegen die desolate Wiener Austria überzeugten die Vorarlberger mit einer konstanten Leistung über 90 Minuten.

“Nach den ersten zwei Spielen sind wir uns ein bisschen was schuldig gewesen“, sagte Tartarotti nach dem Spiel. Nun will der offensive Mittelfeldmann weiter angreifen und die “Tabellenführung verteidigen“.