Tatar: „Für Rapid ist verlieren verboten“

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga am Freitag mit dem Topspiel Sturm Graz gegen Rapid Wien in die Frühjahrssaison. Sky Experte Alfred Tatar erwartet im Spiel Zweiter gegen Vierter einen „Kampf auf Biegen und Brechen", wie er in der 177. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis" sagte.



Sechs Runden sind im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga noch zu absolvieren. Während der SK Sturm als Zweiter fix mit der Meistergruppe planen kann, muss der SK Rapid als Vierter noch zittern. Das Restprogramm der Hütteldorfer bis zur Teilung hat es in sich: Sturm Graz (A), SCR Altach (H), Wolfsberger AC (A), Red Bull Salzburg (H), WSG Tirol (H) und Austria Wien (A).

„Rapid kann noch aus den Top sechs rausfallen. Für Rapid ist verlieren verboten in diesem ersten Spiel. Sollten die Verfolger punkten, dann wird es schon wieder enger in den Top sechs. Man ist zum Erfolgreich sein in diesen sechs Partien verurteilt“, erklärte Sky Experte Alfred Tatar und fügte an: „Dieses Spiel hat eine enorme Brisanz. Sturm positioniert sich weiter als erster Verfolger von Salzburg. Rapid muss allerdings erst die Hausaufgaben machen, um im Meisterrennen noch dabei zu sein. Insofern erwarte ich einen Kampf auf Biegen und Brechen.“

