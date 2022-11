Tatar: „Fürchte, dass es ein singuläres Jahr für die Austria in Europa war“

Der FK Austria Wien verabschiedet sich mit einer 0:4-Niederlage bei Hapoel Beer-Sheva und insgesamt nur zwei Punkten aus der UEFA Europa Conference League. Sky Experte Alfred Tatar bezweifelt, dass die Austria die Lehren aus dieser Gruppenphase in die nächste Saison mitnehmen kann.

„Zum einen weißt du nicht, ob sie sich überhaupt qualifizieren für die Meisterschaft und zum anderen, ob dieses Team überhaupt in dieser Art und Weise zusammenbleibt. Es gibt noch einige Personalien, die nicht geklärt sind. Ich fürchte, dass dass es ein singuläres Jahr für die Austria in Europa war in nächster Zeit“, sagt Tatar und spricht damit auch die Gerüchte um eine Ablöse von Trainer Manfred Schmid an.