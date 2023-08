Tatar glaubt an Rapid-Heimsieg gegen Fiorentina

Auf den SK Rapid wartet heute im Playoff zur Conference League ein harter Brocken: Vorjahresfinalist Fiorentina gastiert in Hütteldorf (19:00 Uhr).

Das nächste 5:0 kündigt sich für Rapid gegen die Violetten aus Florenz wohl nicht an. Alfred Tatar traut den Grün-Weißen dennoch jede Menge zu, wie der Sky-Experte bei DAB | Der Audiobeweis erklärte. Tatar sieht die Fiorentina als Spitzenteam, vor allem in der Offensive: „Fiorentina ist insofern eine Top-Truppe, weil sie in der Conference League letzte Saison in der Offensive eine extreme Leistung geboten haben. Das ist der Knackpunkt. Die Fiorentiner sind nach vorne wirklich „Hui“. Jetzt gilt es aber für Rapid, dass abzufangen und selber Fiorentina unter Druck zu setzen.“



Schwachpunkte sieht Tatar beim Achten der vergangenen Serie-A-Saison in der Defensive. „Schwächen haben sie durchaus, und sie haben auch viele Tore bekommen. Daher erwarte ich von Rapid, dass sie von der ersten Minute zeigen, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Vorwärts spielen, Druck machen, Zweikämpfe gewinnen“, sagte Tatar und fügte an: „Dann glaube ich, dass es ein 2:1 Sieg für Rapid werden wird.“

Silberberger: „Wenn Rapid einen guten Tag hat, traue ich ihnen vieles zu“

Auch WSG-Tirol-Coach Thomas Silberberger sieht gute Chancen für die Hütteldorfer: „Wenn Rapid einen guten Tag hat, traue ich ihnen vieles zu. Sie haben den Vorteil, dass sie schon sechs bis acht Pflichtspiele haben, und die Fiorentina hat am Sonntag mit der Serie A begonnen.“

Laut Silberberger könnten die Fans ein entscheidender Faktor werden: „Das Heimpublikum in Wien Hütteldorf ist auch einzigartig, das ist der 12. Mann. Deswegen glaube ich schon, dass sich Rapid eine super Ausgangsposition für das Rückspiel herausspielt. Ich glaube, dass Rapid 2:1 gewinnt.“

Bild: GEPA