Tatar über Demir-Wechsel: „Jetzt muss er die Karten auf den Tisch legen“

via Sky Sport Austria

Yusuf Demir will bei Galatasaray Istanbul seine zwar noch junge, aber zuletzt ins Stocken geratene Karriere, wieder in Schwung bringen. „Jetzt ist der Zeitpunkt, wo er die Karten auf den Tisch legen muss, ob er nur ein Talent ist oder reif ist, ein Klassemann zu sein“, sagt Sky Experte Alfred Tatar über den bevorstehenden Transfer des 19-Jährigen von Rapid Wien in die türkische Süper Lig.