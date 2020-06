Tatar über sexistisches Transparent: “Nicht das Spielgelbild der Rapid-Fans”

via

Sky-Experte Alfred “Fredl” Tatar hat Kritik an dem sexistischen Plakat bei Rapid Wien geübt und moniert vor allem die “unnötige” Wortwahl, mit der einige Rapid-Fans ihr Anliegen zum Ausdruck gebracht haben.

Zugleich nimmt Tatar auch die Mehrheit der Rapid-Fans in Schutz: “Ich glaube nicht, dass die große Mehrheit einverstanden damit war, was dort zu sehen war”, so Tatar. “Entsprechend diesem Umstand glaube ich nicht, dass das Spiegelbild der Rapid-Fans ist. Es gibt eine kleine Gruppe, die etwas macht, das die große schweigende Mehrheit nicht gutiert.”

Auch Sky-Experte Andreas Herzog hat eine klare Meinung zu den Vorkomnissen vom Wochenende. “Es wird Zeit, dass bei Rapid mal wieder über Erfolge diskutiert wird – über Meisterschaften, über Cup-Siege. Aber es wird mir bei Rapid immer zu viel über Skandale gesprochen.”, so Herzog.

