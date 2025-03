Tatar überzeugt: „Österreich wird sich für die WM qualifizieren“

Sky-Experte Alfred Tatar und LASK-Coach Markus Schopp haben sich in der neuesten Folge von „DAB | Der Audiobeweis“ über die anstehende WM-Qualifikation geäußert.

Nach dem Play-off-Aus gegen Serbien in der Nations League richtet das ÖFB-Team den Fokus nun auf die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

In Gruppe H der WM-Quali trifft Österreich auf Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Zypern und San Marino. Für Sky-Experte Alfred Tatar ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft Pflicht: „Wenn ich allein den Kader anschaue und sehe, welche Spieler bei welchen Klubs spielen, dann gibt es keinen Grund, zu diskutieren. Vergleicht man das mit Rumänien oder Bosnien sollte außer Frage stehen, dass diese Mannschaft die Qualität hat, sich zu qualifizieren.“ Tatar ergänzte: „Für mich ist es ganz klar – Österreich wird sich qualifizieren.“

Österreich Favorit? Schopp: „Das müssen wir nicht diskutieren“

Auch LASK-Trainer Markus Schopp blieb nach der Niederlage gegen Serbien optimistisch: „Wir sind auf einen guten Weg und ich bin mir sicher, dass intern sehr klar und streng analysiert wird, um sich weiter zu verbessern.“

Für den früheren Teamspieler steht außer Zweifel, dass Österreich als Favorit in die Gruppe gehen wird: „Das müssen wir nicht diskutieren. Ich gehe davon aus, dass sich die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und in diesen Spielen die nötigen Punkte holt, um als Gruppensieger zur WM zu fahren.“

Das ÖFB-Team startet in der nächsten Länderspielpause in die WM-Quali. Am 7. Juni empfängt die Mannschaft von Ralf Rangnick Rumänien im Ernst-Happel-Stadion, bevor es drei Tage später auswärts gegen San Marino geht.