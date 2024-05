Tchouameni fehlt Real in Champions-League-Finale

Real Madrid muss im Champions-League-Finale am 1. Juni (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) gegen Borussia Dortmund auf Aurelien Tchouameni verzichten. Das bestätigte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag. Der 24-jährige Mittelfeldspieler laboriert an einer Stressfraktur im Fuß, die er sich Anfang Mai im Halbfinal-Rückspiel gegen die Bayern zugezogen hat.

Ob Tchouameni bis zur EURO fit wird, ist laut Ancelotti noch fraglich. Frankreich trifft in ihrem Auftaktspiel bei der EM am 17. Juni auf Österreich.

(APA)/Bild: Imago