via

via Sky Sport Austria

Österreichs Handball-Teamspieler Robert Weber ist mit dem deutschen Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen als eines von vier Teams in die zweite Liga abgestiegen.

Nach einem 25:29 am Sonntag bei den Füchsen Berlin besteht für den Club keine Chance mehr, in den verbliebenden vier Saisonspielen auf einen Nichtabstiegsplatz zu kommen. In der Torschützenliste nimmt Weber mit 208 Treffern Rang drei ein, sein Rückstand auf Leader Marcel Schiller von Göppingen beträgt 34 Treffer.

(APA)

Beitragsbild: Imago