Teamspielerin Degen verlängert in Köln bis 2026

ÖFB-Nationalspielerin Celina Degen bleibt bis Sommer 2026 beim 1. FC Köln. Das teilte der deutsche Bundesligist am Mittwoch mit. Die 22-jährige Innenverteidigerin war vor eineinhalb Jahren von der TSG Hoffenheim in die Domstadt gewechselt und gilt dort als Leistungsträgerin in der Defensive. Dafür wurde die Steirerin mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung belohnt.

„Ich fühle mich hier in Köln und in der Mannschaft seit Beginn an unglaublich wohl“, erklärte Degen, die beim FC gemeinsam mit Landsfrau und Keeperin Jasmin Pal spielt. „Der Club und mein gesamtes Team hier sind mir schon nach kurzer Zeit sehr ans Herz gewachsen.“

(APA)

Beitragsbild: Imago