„Teamspirit“ statt große Namen: Schweizer WM-Helden empfangen

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist nach ihrer Rückkehr aus den USA von Tausenden Fans in Zürich empfangen worden.

Das Team von Trainer Murat Yakin ließ sich auf dem Turbinenplatz für die erfolgreiche WM feiern. „Wir wären gerne noch eine Woche länger geblieben. Aber es ist schön, hier so empfangen zu werden“, sagte Yakin.

Die „Nati“ war erst im Viertelfinale an Argentinien (1:3 n.V.) gescheitert. „Wir wissen, dass mehr dringewesen wäre. Wir waren größtenteils besser als der amtierende Weltmeister“, meinte Yakin. „Wir haben keine großen Namen, aber einen Teamspirit und Energie in der Mannschaft. Das zeichnet die Schweiz aus“, sagte Kapitän Granit Xhaka.

Die Schweiz hatte erstmals seit der Heim-WM 1954 das Viertelfinale erreicht und Argentinien in die Verlängerung gezwungen. Eine Gelb-Rote Karte nach Videobeweis für Breel Embolo nach einer Schwalbe drängte den Außenseiter in die Defensive. Der Stürmer bekam am Dienstag in Zürich dennoch großen Applaus, ebenso wie der Freiburger Jungstar Johan Manzambi, der vor einem Wechsel zu Aston Villa in die Premier League steht.