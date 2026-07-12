Knapp 70 Millionen Euro! Transfer-Wende bei Schweiz-Shootingstar

Die Transfer-Wende ist perfekt: Johan Manzambi wird nicht zu Newcastle United, sondern zu Aston Villa wechseln.

Nach Sky Sport Informationen haben Aston Villa und der SC Freiburg eine vollständige Einigung erzielt. Das Gesamtpaket für den Schweizer liegt inklusive möglicher Bonuszahlungen bei knapp 70 Millionen Euro.

Manzambi wird damit mit Abstand zum teuersten Abgang der Freiburger Vereinsgeschichte avancieren. Zuvor hatte Newcastle United bereits eine grundsätzliche Einigung mit Freiburg über ein Paket in Höhe von 60 Millionen Euro erzielt. Der Deal kam jedoch nicht zum Abschluss, da Manzambi den Magpies nie seine finale Zusage gegeben hatte.

Aston Villa befand sich von Beginn an im Rennen um den Mittelfeldspieler, wie Sky Sport bereits exklusiv berichtet hatte. Nun haben die Villans den Transfer auf den letzten Metern gekapert. Manzambi hat sich nach intensiven Gesprächen für einen Wechsel nach Birmingham entschieden und den Verein bereits über die Zusage informiert.

Manzambi trumpft bei der WM auf

Bei der WM hatte der 20-Jährige zuletzt für reichlich Furore gesorgt. Er gehörte bei dem Turnier zu den auffälligsten Spielern.

In vier Spielen erzielte der Shootingstar aus der Schweiz drei Tore und legte zwei weitere Treffer vor. Im Achtel- sowie Viertelfinale musste er aufgrund von Knieproblemen passen.

Beim amtierenden Europa-League-Sieger wird Manzambi einen langfristigen Vertrag erhalten, der Medizincheck soll zeitnah stattfinden.