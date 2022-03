Teilriss des Außenbandes: Altach-Profi Edokpolor fehlt mehrere Wochen

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach muss zum Start der Qualifikationsgruppe (am Samstag gegen TSV Hartberg – ab 17:00 live auf Sky Sport Austria) auf Nosa Edokpolor verzichten.

Der Linksverteidiger zog sich beim Auswärtsspiel in Salzburg einen Teil-Riss des Außenbandes im linken Knie zu. Das haben die Vorarlberger am Mittwoch via Twitter bekannt gegeben. Der 25-Jährige war bei einem Abwehrversuch unglücklich im Rasen hängen geblieben und hat sich dabei das Knie verdreht.

Der Außenverteidiger, der in der laufenden Saison bislang 17 Bundesligaspiele für den SCRA bestritt, sollte voraussichtlich im Saisonfinish wieder zur Verfügung stehen.

Quelle + Beitragsbild: SCR Altach