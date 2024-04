Teilen sich Sturm und GAK den Fansektor? Stadt Graz gibt Updates

In Anbetracht der wahrscheinlichen Rückkehr des GAK ins Fußball-Oberhaus ist nun ein wichtiges sicherheitsrelevantes Thema geklärt. So werden die Sturm– und GAK-Anhänger jeweils separate Fansektoren im Stadion Graz-Liebenau bekommen, wie der zuständige Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) am Dienstag mitteilte. Eine zwischenzeitlich von der Politik ins Gespräch gebrachte Co-Existenz auf der aktuell von Sturm-Anhängern bevölkerten Nordtribüne ist demnach vom Tisch.

Der GAK-Fansektor auf der Südkurve erfährt eine Sektoren-Erweiterung und soll in der Winterspielpause mit einem modular gestalteten Steh- und Sitzplatzsystem ausgestattet werden. Andere sicherheitsrelevante Arbeiten, wie der Einzug von schwer überwindbaren Glaswänden, sollen demnach bis zum Beginn der neuen Saison 2024/25 umgesetzt sein.

„Ich hoffe, dass bis dahin Sturm als Meister hervorgeht und der GAK den Aufstieg schafft, um die kommende Saison mit noch mehr Spannung zu erleben. Vor allem die Derbys sollen friedlich und in fantastischer Atmosphäre stattfinden“, erklärte Eber. Das Stadion ist im Besitz der Stadt, Sturm und der GAK haben Mieter-Status.

(APA)/Bild: GEPA