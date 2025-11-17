Teilnehmerrekord beim 8. Spielerpass Cup

Der 8. SPIELERPASS CUP hat am Wochenende einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt. Rund 300 Fußballerinnen und Fußballer mit Behinderungen aus sechs Bundesländern sowie den deutschen Traditionsvereinen TSV 1860 München und Hannover 96 nahmen am größten Hallenfußballturnier Österreichs für Menschen mit Behinderungen teil. Rund 500 Zuschauer:innen sorgten im Sportzentrum Niederösterreich für eine stimmungsvolle Kulisse.

Unter dem Motto „Spielfreude voll erleben“ traten insgesamt 25 Teams in drei Leistungsstufen sowie im Kids Cup gegeneinander an. Ziel des Turniers ist es, Inklusion, Teamgeist und Begeisterung für den Fußball zu fördern.

Inklusion und Leidenschaft im Mittelpunkt

Initiator Nikolas Karner zeigte sich über die Entwicklung des Bewerbs erfreut: „Mit dem SPIELERPASS CUP bieten wir Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für den Fußball auszuleben und gemeinsam ein Highlight zu erleben. Dass wir heuer so viele Teilnehmer:innen haben und sogar internationale Teams begrüßen dürfen, macht uns sehr stolz.“

Prominente Gäste beim SPIELERPASS CUP

Zahlreiche ehemalige Profis und aktive Schiedsrichter:innen unterstützten das Turnier ehrenamtlich. Mit dabei waren unter anderem Stefan Maierhofer, Andreas Dober, Christopher Dibon, Gerd Wimmer, Wolfgang Knaller, Erwin „Jimmy“ Hoffer, Andreas Lukse, Georg Teigl, Thomas Hinum, Mirnes Becirovic sowie Bundesliga-Schiedsrichterin Sara Telek und Ex-Tennisprofi Stefan Koubek.

Maierhofer, langjähriger SPIELERPASS-Botschafter, wurde im Rahmen des Turniers für sein Engagement geehrt: „Für mich ist das ein Herzensprojekt. Hier sieht man, dass Fußball verbindet – unabhängig von Herkunft oder Einschränkung. Diese Leidenschaft zu erleben, ist etwas ganz Besonderes.“

Auch Neuling Georg Teigl zeigte sich beeindruckt: „Hier steht der Spaß im Vordergrund. Es spielt keine Rolle, wer man ist oder woher man kommt – das ist die wahre Kraft des Sports.“

Stefan Koubek ergänzte: „Dass die Jungs und Mädels mit Behinderung beim SPIELERPASS CUP eine solche Bühne bekommen und einmal im Mittelpunkt stehen können, ist einfach schön. Ihre Freude und Leidenschaft mitzuerleben und ein kleiner Teil davon zu sein, macht einfach Spaß.“

VIDEO-Highlights: Das war der SPIELERPASS CUP 2025

Lob von der Politik

Florian Krumböck, Abgeordneter zum NÖ Landtag, hob die Bedeutung gemeinsamer Aktivitäten hervor: „Inklusion gelingt dort, wo Menschen gemeinsam aktiv werden. Der SPIELERPASS CUP ist ein wunderbares Beispiel für gelebtes Miteinander.“

Auch St. Pöltens Sportstadtrat Heinz Hauptmann zeigte sich begeistert: „Der SPIELERPASS CUP zeigt eindrucksvoll, dass Sport keine Grenzen kennt. St. Pölten ist stolz, Gastgeber dieses besonderen Events zu sein.“

Der SPIELERPASS CUP präsentierte sich damit auch in seiner achten Auflage als positives Beispiel für gelebte Inklusion, Fairness und sportliche Begeisterung – ein Ereignis, das weit über den Fußball hinaus Wirkung zeigt.

Ergebnisse

Champions: 1. Blau-Weiß Linz, 2. GAK, 3. SKU Amstetten, 4. SK Rapid, 5. SKN St. Pölten, 6. SC Sollenau, 7. Hannover 96

Challengers: 1. TSV 1860 München, 2. Inklusiver FC SPIELERPASS, 3. LAC Inter, 4. FK Austria Wien, 5. ATSV Wolfsberg, 6. SKN St. Pölten 2, 7. Admira Mödling

Stars: 1. SC Pötzleinsdorf, 2. Krems Wachau, 3. SK Sturm Graz, 4. 1.FC Bisamberg, 5. Inklusiver FC SPIELERPASS, 6. SC Göllersdorf, 7. Zwettler Löwen

Kids Cup: 1. FK Austria Wien violett, 2. FK Austria Wien weiß, 3. Austria Salzburg, 4. USC Perchtoldsdorf

(Spielerpass) / Bild: Florian Rogner