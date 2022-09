via

via Sky Sport Austria

Novak Djokovic steht beim ATP-250-Turnier in Tel Aviv im Viertelfinale. Der Serbe setzte sich im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Andujar in zwei Sätzen mit 6:0, 6:3 durch.

Für Djokovic war es in dieser Woche der erste Auftritt in Tel Aviv. Der Tennis-Superstar hatte in Runde eins und im Achtelfinale je ein Freilos.

Im Viertelfinale wartet auf Djokovic der Kanadier Vasek Pospisil (am Freitag live bei Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Bild: Imago