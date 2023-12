Tennis-Ikone Chris Evert erneut an Krebs erkrankt

Der ehemalige Tennis-Star Chris Evert ist erneut an Krebs erkrankt. „Mein Krebs ist zurück“, schrieb die US-Amerikanerin knapp zwei Wochen vor ihrem 69. Geburtstag in einer online vom US-Fernsehsender ESPN veröffentlichten Mitteilung. Bei ihr seien in der gleichen Beckengegend wieder Krebszellen entdeckt worden, sie sei deswegen vor kurzem operiert worden. „Alle Zellen wurden entfernt und ich habe eine neue Runde Chemotherapie begonnen“, schrieb Evert auf X.



Im Jänner 2022 hatte die 18-fache Grand-Slam-Siegerin öffentlich gemacht, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt war, den sie nach eigenen Angaben im heurigen Jänner überwunden hatte. Weil ihre Schwester Jeanne an Eierstockkrebs gestorben sei, habe sie sich selbst untersuchen lassen. „Auch wenn das eine Diagnose ist, die ich niemals hören wollte, bin ich einmal mehr froh darüber, dass es so früh erkannt wurde“, schrieb Evert nun. „Früherkennung rettet Leben.“

Wegen der Operation und der medizinischen Behandlungen gab Evert zudem bekannt, dass sie nicht als Expertin von ESPN zu den Australian Open im kommenden Monat nach Melbourne reisen wird. „Aber ich werde bereit sein für den Rest der Grand-Slam-Saison“, kündigte die ehemalige Weltranglistenerste an.

(APA)

