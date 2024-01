Keine Platzverbesserungen in den Tennis-Weltranglisten hat es für die Australian-Open-Sieger Aryna Sabalenka und Jannik Sinner gegeben. Sabalenka ist weiter Zweite, ist aber der führenden Polin Iga Swiatek bis auf 865 Zähler nahegekommen.

Die Kasachin Jelena Rybakina verlor zwei Ränge, womit US-Open-Siegerin Coco Gauff (USA) nun unmittelbar vor Landsfrau Jessica Pegula Dritte ist. Bei den Männern blieb Sinner Vierter, 455 Punkte hinter dem ihm im Finale unterlegenen Daniil Medwedew.

Djokovic weiter Weltranglisten-Erster

In Führung liegt weiter der Serbe Novak Djokovic, nur noch 600 Zähler vor dem Spanier Carlos Alcaraz bzw. 1.090 vor Medwedew. Aus österreichischer Sicht verlor Sebastian Ofner drei Ränge und ist nun 40., Dominic Thiem verbesserte sich um zwei Positionen an die 90. Stelle. Beide sind am Wochenende beim Davis Cup in Limerick gegen Irland im Einsatz.

Bei den Frauen ist die rekonvaleszente Julia Grabher aktuell auf Platz 103, Sinja Kraus verbesserte sich durch ihr ITF-Halbfinale in Porto um 15 Plätze an die 185. Position. Letztere spielt diese Woche in Linz dank einer Wildcard im Hauptbewerb und trifft in Runde eins erstmals auf die Französin Clara Burel (WTA-52.).

(APA) / Bild: Imago