Ter Stegen fällt für Länderspiel-Doppel aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss zum Jahresabschluss auf Marc-Andre ter Stegen verzichten. Der Torhüter des FC Barcelona laboriert an akuten Rückenschmerzen und fällt damit für die Spiele gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr) in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich aus. Das teilte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag vor dem Abschlusstraining im Olympiastadion mit.

Wer für ter Stegen im Tor stehen wird, ließ Nagelsmann noch offen. „Wir werden das Training abwarten und dann eine gemeinsame Entscheidung treffen“, sagte der 36-Jährige.

Nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer war ter Stegen zur Nummer eins in der DFB-Auswahl aufgestiegen. Neuer wird bei den Länderspielen im März wieder zur Nationalmannschaft stoßen.

Nagelsmann wird experimentieren, aber „nicht wild durchwechseln“. Er will die Abwehr stärken, „das müssen wir jetzt hinkriegen“, aber das Prunkstück Offensive funkeln lassen. Er muss Personalien wie eben die bevorstehende Rückkehr Neuers gefühlvoll moderieren und dabei die Hierarchie intakt halten – alles unter heftigem Zeitdruck. Die Mannschaft sieht sich erst in vier Monaten wieder: „Leider haben wir einen langen Break.“

Doch auch andere stehen im Fokus. Marvin Ducksch beispielsweise, der als Neuling wieder mit seinem früheren Sturmpartner Niclas Füllkrug vereint ist: Die beiden haben sich damals „hässliche Vögel“ genannt. Auch Torhüter Janis Blaswich und Grischa Prömel sind erstmals dabei.

Seit langem zwangsweise außen vor und doch präsent ist Manuel Neuer – wie sich bei der Pressekonferenz sofort wieder zeigte. Während die Kollegen in Frankfurt trainierten, hatte der lange verletzte Torhüter in Berlin den EM-Ball vorstellen dürfen und keine Zweifel an seinem Anspruch gelassen. Er wolle am 14. Juli „in diesem Stadion spielen, weil hier das Finale stattfindet“.

Eine wegweisende Entscheidung hat der Bundestrainer bereits getroffen: Er wird Joshua Kimmich im defensiven Machtzentrum behalten und auf dessen Versetzung nach rechts hinten verzichten. Diese Baustelle soll am Samstag Benjamin Henrichs schließen.

(SID)/Bild: Imago