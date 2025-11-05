Ter Stegen nach Rücken-OP wieder auf dem Platz

Marc-André ter Stegen ist mehr als drei Monate nach seiner Rückenoperation auf den Platz zurückgekehrt. Der Keeper des spanischen Meisters FC Barcelona teilte ein Video via Instagram, das ihn beim Passspiel auf dem Rasen zeigt. „Es fühlt sich gut an, wieder Trainingseinheiten auf dem Platz zu absolvieren“, schrieb ter Stegen dazu. Schüsse parierte er auf dem Clip noch nicht.

Bis zur Rückkehr wird es allerdings noch dauern. Die spanische La Liga hatte ter Stegen im August als Langzeitverletzten eingestuft, was eine Ausfallzeit von mindestens vier Monaten bedeutete. Ter Stegen war am 24. Juli operiert worden.

Dass der eigentliche Barca-Kapitän ter Stegen aber im Tor der Katalanen stehen wird, sobald er wieder vollständig fit ist, scheint unwahrscheinlich. Vor der Saison war ihm der Status als Nummer eins aberkannt worden. Es entbrannte ein öffentlicher Streit, ter Stegen verlor zwischenzeitlich sogar die Kapitänsbinde, erhielt sie aber symbolisch vor dem Saisonbeginn zurück.

Stammkeeper Joan Garcia fällt aktuell wegen eines Innenmeniskusrisses im linken Knie aus. Ersatzmann Wojciech Szczesny genießt das Vertrauen von Trainer Hansi Flick. „‚Tek‘ ist ein fantastischer Torwart. Wir haben drei Titel mit ihm gewonnen“, hatte der ehemalige deutsche Bundestrainer nach Garcias Verletzung gesagt. Wie ter Stegens Zukunft angesichts der nötigen Spielpraxis vor der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 aussieht, ist zurzeit unklar.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(SID) / Bild: Imago