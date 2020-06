Testament mit 20 Jahren! Van Dijk: “Es hätte vorbei sein können”

via

Heute ist Virgil van Dijk als absoluter Leistungsträger bei Champions-League-Sieger FC Liverpool bekannt. Im Jahr 2012 war der Niederländer aber noch schwer krank und kämpfte sogar um sein Leben.

Seit Jahren zählt Liverpools Virgil van Dijk zu den besten Abwehrspielern Europas, im vergangenen Jahr dann die Krönung mit dem Champions-League-Titel. Darüber hinaus zweifelt kaum jemand daran, dass der Abwehrboss mit den Reds in Kürze den Gewinn der englischen Meisterschaft feiern wird.

Not-OP für van Dijk: “Mein Leben war in Gefahr”

So erfolgreich van Dijk heute ist, vor acht Jahren musste der Niederländer sogar um sein Leben bangen. Wie die Daily Mail berichtet, musste der heute 28-Jährige sogar ein Testament aufsetzen: “Es hätte vorbei sein können”, sagte van Dijk. Während seiner Zeit beim FC Groningen musste der robuste Verteidiger im Krankenhaus notoperiert werden.

Er erlitt einen Blinddarmbruch, eine Blinddarmentzündung und eine Niereninfektion: “Das einzige was ich sehen konnte, waren Schläuche, die aus mir herausschauten. Mein Körper war kaputt und ich konnte nichts tun. In solch einem Moment gehen einem die schlimmsten Gedanken durch den Kopf. Mein Leben war in Gefahr”, sagte van Dijk mit einigem Abstand.

