Testspiel: Austria holt Remis gegen Galatasaray

Austria Wien holt im Testspielkracher gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul ein verdientes 1:1-Remis.

Für die Austria traf Vizekapitän James Holland in der 49. Minute mit einem leicht abgefälschten Schuss. Matteo Meisl sah nach einem Einschreiten als letzter Mann gegen Dries Mertens die Rote Karte (75.), der Ausgleich gelang den Gästen durch Baris Yilmaz in der 83. Minute. Bei Galatasaray spielte ÖFB-Legionär Yusuf Demir als Teil des Offensiv-Dreiecks bis zur 61. Minute, ehe er für Mertens den Platz verlassen musste. Zumeist agierte der 20-Jährige leicht hängend zentral, kam jedoch auch über die Seiten.

Auffallend war sein Schuss aus guter Position in der 5. Minute, der abgeblockt wurde. In der 16. Minute flog ein weiterer Schuss des Linksfußes über das Tor. Der unfreundliche Empfang des Austria-Anhangs für den Ex-Rapidler verhallte in der Generali Arena, denn die war statt in Violett diesmal in Orange getaucht. Die überwiegende Mehrheit der 9.800 Gäste im Stadion drückte den Türken die Daumen. Über den Livestream auf dem YouTube-Kanal von Galatasaray sahen zusätzlich phasenweise über 300.000 User zu.

(Red./APA)/Bild: GEPA