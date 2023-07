Internationales Testspiel in Kufstein vorzeitig abgebrochen

Das internationale Fußball-Testspiel in Kufstein zwischen dem FC Augsburg und Besiktas Istanbul hat am Samstag nur 76 Minuten gedauert.

Der österreichische Bundesliga-Schiedsrichter Walter Altmann entschied sich beim Stand von 1:1 dazu, das Spiel abzubrechen, nachdem laut Augsburger Angaben aus Richtung der Besiktas-Fans zum wiederholten Mal pyrotechnische Gegenstände aufs Spielfeld geflogen waren.

Besiktas ging in Halbzeit eins durch Jackson Muleka (41.) in Führung. In der 47. Minute sorgten die Istanbul-Fans dann bereits für eine erste Unterbrechung, nach einer kurzen Pause erzielte der Franzose Irvin Cardona (58.) den Augsburger Ausgleich. Wenig später zündelten die Türken wieder, es folgte das frühe Ende der Begegnung.

(APA/SID) / Bild: Imago