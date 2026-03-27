Testspiel-Remis für Sturm – Ried holt Comeback-Sieg

Der SK Sturm hat sich am Freitag in einem Testspiel mit 1:1 von Zweiligist Vienna getrennt.

Axel Kayombo brachte Sturm in einer engagierten ersten Hälfte in Führung, wenig später konnte die Vienna noch vor dem Pausenpfiff ausgleichen.

Bei den Grazern gab Torhüter Daniil Khudyakov nach überstandener Verletzung sein Comeback. Zudem kamen zahlreiche Spieler mit zuletzt wenig Spielzeit zum Einsatz.

In der Offensive standen etwa Kayombo, Malone und Leihspieler Wilson in der Anfangself. Stefan Hierländer führte die „Blackies“ als Kapitän aufs Feld.

Kiedl-Doppelpack bei Ried-Sieg

Die SV Ried hat am Freitag einen 2:1-Testspielsieg gegen Zweitligist Hertha Wels geholt.

Die Innvierteler gerieten im ersten Durchgang zunächst in Rückstand, drehten die Partie aber nach der Pause. Beide Treffer für die Mannschaft von Trainer Senft erzielte Sturm-Leihspieler Peter Kiedl.

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Für Ried geht es in der ADMIRAL Bundesliga am kommenden Freitag im Abendspiel gegen den SCR Altach weiter (ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X).

Bild: GEPA