Testspiele: Rapid mit Remis gegen Celtic – WSG geht gegen Wolfsburg unter

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid holt im internationalten Testspiel gegen Celtic ein 3:3-Remis. Emanuel Aiwu erzielte mit der letzten Aktion den Ausgleich. Die weiteren Treffer für den SCR steuerten Bernhard Zimmermann und Rene Kriwak bei.

Am kommenden Freitag steht für die Hütteldorfer der Pflichtspielauftakt an. In der ersten Rundes des ÖFB Cups gastieren die Grün-Weißen beim SK Treibach.

Die WSG Tirol musste eine klare Niederlage einstecken. Für die Silberberger-Elf war gegen den deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg nichts zu holen. Bei der 1:7-Pleite erzielte Tim Prica das einizig Tor für die WSG.

Für den SCR Altach setzte es im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt eine knappe Niederlage. Johannes Tartarotti brachte die Klose-Elf zwar in Führung. Am Ende unterlagen die Altacher Aarau mit 1:2.

Der SK Sturm Graz kommt gegen den FC Zbrojovka Brünn nicht über ein 0:0 hinaus. Am Abend folgt ein weiterer Testlauf gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul.

Weitere Testspiel-Ergebnisse

Haladas Szombathely – SK Rapid II 1:2

TSV Hartberg – ZTE FC Zalaegerszeg 1:2 (1:2). Hartberg. TSV-Tor: Tadic (38./Elfmeter)

SKN St. Pölten – Bohemians Prag 1:3 (1:2). St. Pölten. SKN-Tor: Montnor (42.)

FC Liefering – FC Bayern München II 1:3 (0:2). Liefering-Tor: Konate (77.)