Testspiele: Remis & Sieg für Sturm – Klagenfurt feiert Kantersieg

Der SK Sturm absolvierte am Samstag gleich zwei Testspiele. Am frühen Nachmittag kamen die Grazer gegen den FC Zbrojovka Brünn nicht über ein 0:0 hinaus. Am Abend gewann der SK Sturm vor 7.500 Fans in der Merkur Arena gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul mit 2:1. Die beiden Treffer erzielte Rasmus Höjlund.

SK Sturm Graz – FC Zbrojovka Brünn 0:0. Weiz

SK Sturm Graz – Galatasaray Istanbul 2:1 (0:1). Merkur Arena. Tore für Sturm: Rasmus Höjlund (2)

Klagenfurt gelingt Kantersieg

Dem SK Austria Klagenfurt gelang zum Abschluss der Vorbereitung ein Kantersieg. Die Mannschaft von Peter Pacult feierte gegen eine Kärntner Auswahl einen 8:1 (3:0) Erfolg. Patrick Hasenhüttl traf dabei doppelt. Auch Neuzugang Jonas Arweiler konnte sich in die Schützenliste eintragen.

SK Austria Klagenfurt – Kärntner Auswahl 8:1 (3:0). Sportpark Klagenfurt. Torschützen: Hasenhüttl (2), Mahrer, Cvetko, Pink, Arweiler, Fridrikas, Rieder.

Leoben überrascht GAK

Für den GAK setzte es im letzten Vorbereitungsspiel eine Niederlage gegen Regionalligist DSV Leobon. Bereits zur Pause lagen die Grazer mit 0:3 zurück. In der 64. Minute kam der GAK durch Paul Koller zum Anschlusstreffer – gleichzeitig der Endstand.

