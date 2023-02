Teurer als Enzo? Chelsea jagt Napoli-Shootingstar

Der FC Chelsea investierte alleine im Wintertransferfenster weit über 300 Millionen Euro. Enzo Fernandez machten die Londoner mit 120 Millionen sogar zum Rekordtransfer der Premier League. Doch die Blues sind noch längst nicht fertig und wollen sich im Sommer weiter verstärken.

Objekt der Begierde: Mittelstürmer Victor Osimhen von Napoli. Laut ESPN wollen die Süditaliener mindestens 120 Millionen Euro für den 24-Jährigen. Neben Paris St. Germain soll auch Manchester United an dem Torjäger interessiert sein. Das Rennen könnte aber am Ende wieder Chelsea machen, denn laut eines Berichts des Mirror sind die Blues in den Poker einstgestiegen und wollen Osimhen um jeden Preis.

Demnach sei Besitzer Todd Boehly bereit, jede Summe zu zahlen, um die Konkurrenz auszustechen. „Koste es, was es wolle!“ Der Nigerianer erzielte bisher in der Serie A in 20 Partien 15 Tore, sein Vertrag läuft noch bis 2025.

Osimhen könnte in der kommenden Saison ein Sturmduo mit Leipzigs Christopher Nkunku bilden, dessen Wechsel nach London nach Sky Informationen beschlossene Sache ist.

