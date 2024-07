The Open Championship mit Sepp Straka ab heute live und exklusiv bei Sky

Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf rund 50 Stunden live vom vierten Major des Jahres

Gregor Biernath, Sebastian Heisele, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren das Turniergeschehen

The Open Championship, das einzige Major, das nicht in den USA, sondern in Europa ausgetragen wird und bei dem bekanntlich neben Profis auch Amateure antreten, findet zwischen dem 18. und 21. Juli im schottischen Troon statt.

Das älteste noch ausgetragene Golfturnier der Welt ist zugleich das vierte und letzte Major des Jahres. Im hochkarätigen Teilnehmerfeld befindet sich auch Österreichs Ausnahmegolfer Sepp Straka, der am ersten Tag um 14:04 (MEZ) ins Turnier startet.

Zu den bisherigen Siegern 2024 und somit auch zum aktuellen Favoritenkreis zählen Scottie Scheffler, Xander Schauffele und Bryson DeChambeau. Auch Robert MacIntyre, dem es nun als erster Schotte nach 25 Jahren gelang, einen Heimsieg bei den Scottish-Open einzufahren, darf sich Hoffnungen machen. Schwedens Golf-Wunderkind Ludvig Aberg ist ebenfalls dabei. Der 24-Jährige war Teil des beeindruckenden europäischen Ryder-Cup-Siegs in Rom und spielt jetzt seine erste British Open.

Gewohnt umfassend und ausführlich wird Sky Sport auf dem Sender Sky Sport Golf vom letzten Major des Jahres live und exklusiv berichten. Gregor Biernath, Sebastian Heisele, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag.

Wer nach den langen Golftagen zu späterer Stunde noch immer nicht genug haben sollte, darf sich jeweils im Anschluss auf die Barracuda Championship in Truckee (Kalifornien) freuen, die Sky Sport Golf ebenfalls live überträgt.

Auf Österreichs Golfsender Nummer eins Sky Sport Golf sehen Fans auch in diesem Jahr alle wichtigen Turniere und insgesamt über 2000 Stunden Weltklasse-Golf live.

The Open Championship live bei Sky Sport:

Donnerstag:

7:30 Uhr: The Open – 1. Tag auf Sky Sport Golf

Freitag:

7:30 Uhr: The Open – 2. Tag auf Sky Sport Golf

Samstag:

11:00 Uhr: The Open – 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

10:00 Uhr: The Open – 4. Tag auf Sky Sport Golf

Bild: Imago