„The Showdown“: Golfstars der PGA und LIV im Duell

Die Golfwelt bekommt ihren „Showdown“ zwischen den Stars der rivalisierenden Serien PGA und LIV.

Bei dem Schaukampf am 17. Dezember in Las Vegas treten der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA und der an Nummer drei rangierende Nordire Rory McIlroy für die PGA-Tour gegen die beiden US-Amerikaner Bryson DeChambeau und Brooks Koepka an. Alle vier sind mehrfache Major-Sieger.

Gespielt wird auf dem Shadow Creek Golf Course, dem Schauplatz von „The Match“ zwischen Phil Mickelson und Tiger Woods aus dem Jahr 2018. Das Format muss noch festgelegt werden, gespielt wird über 18 Löcher. Von „The Showdown“ könnte es weitere Fortsetzungen geben, den Angaben zufolge gibt es einen Sechs-Jahres-Vertrag.

(APA)/Bild: Imago