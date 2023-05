Thiaw nach Hinspiel-Pleite enttäuscht: „Wir waren nur Zuschauer“

via

Milan-Verteidiger Malick Thiaw erwischte so wie die gesamte Mannschaft des AC Milan einen rabenschwarzen Tag. Gegen den Erzrivalen Inter durfte der Verteidiger zwar nur eine halbe Stunde ran, aber auch er konnte die 0:2-Hinspiel-Pleite im Mailänder Derby nicht verhindern (Spielbericht + VIDEO-Highlights). „Es tut mir leid für die Milan-Fans, dass wir so eine Leistung abgeliefert haben“, so der 21-Jährige im Interview nach der Partie.