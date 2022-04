Thiem bestätigt Teilnahme am ATP-Turnier in Belgrad

Dominic Thiem will bei dem am Montag startenden ATP250-Bewerb in Belgrad sein zweites Turnier nach dem Comeback bestreiten. Der 28-Jährige postete am Freitagabend auf Instagram ein Foto, das ihn auf dem Flughafen der serbischen Hauptstadt zeigt. Dazu schrieb er: „Bereit für SerbiaOpen“.

Thiems Vater hatte am Freitagvormittag gegenüber der APA erklärt, eine Entscheidung über ein Antreten werde kurzfristig fallen. Eine Woche darauf spielt Thiem erstmals in Estoril, wo er eine Wild Card erhalten hat.

Der Niederösterreicher hatte am 29. März, 280 Tage nach seiner Handgelenksverletzung, beim Challenger in Marbella sein Comeback gegeben und in der ersten Runde verloren. Kurz darauf war er Corona-positiv getestet worden. Thiem hatte am Donnerstag via Instagram mitgeteilt, dass er von den Ärzten Grünes Licht für sein normales Training erhalten habe.

