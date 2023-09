Thiem feiert Auftaktsieg in Astana

Dominic Thiem hat sein Erstrundenmatch beim ATP-Tennisturnier in Astana gewonnen. Der 30-jährige Österreicher besiegte am Donnerstag den Peruaner Juan Pablo Varillas 6:3, 7:6.

Im Achtelfinale trifft Thiem bei dem 250er-Hartplatzbewerb nun am Samstag auf Marcos Giron. Der Amerikaner bezwang am Donnerstag den Schweizer Stan Wawrinka. Die beiden bisherigen Begegnungen konnte Thiem für sich entscheiden.



Gegen Varillas entschied der Niederösterreicher den ersten Satz souverän für sich, musste danach aber kämpfen. Thiem kassierte das Break zum 1:3, schaffte aber umgehend ein Rebreak. Bei eigenem Aufschlag musste er danach einen Satzball von Varillas abwehren. Das Tiebreak verlief ebenfalls ausgeglichen, Thiem musste wieder Satzbälle abwehren, ehe er seinen zweiten Matchball verwertete.

„Es war ein hartes Spiel, ein harter Gegner. Das letzte Spiel gegen ihn habe ich in Buenos Aires (im Februar, Anm.) verloren“, sagte Thiem im Sieger-Interview. Er erinnerte daran, dass es sein erster Einsatz seit den US Open bzw. seinen Problemen mit dem Magen (Gastritis) gewesen sei. „Das erste Turnier indoor ist immer anders. Da gibt es viele enge Spiele“, so Thiem.

