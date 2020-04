Thiem: “Habe nicht glauben können, wie stark der Muskelkater sein kann”

Am Montag hat Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem zum ersten Mal seit der Coronakrise in seiner neuen Trainingsstätte in Alt Erlaa in Wien trainieren können.

Im Sky-Interview spricht der 26-Jährige u.a. über die lange Tennis-Pause und seinen aktuellen Fitnesszustand.

“Ich war schnell wieder im Schlag drin, aber habe nicht glauben können, dass man solche Schmerzen haben kann am nächsten Tag, von einer Bewegung, die man eigentlich das ganze Leben gemacht hat”, berichtete Thiem. Seinen Fitnesszustand bezeichnet die Nummer 3 der Tenniswelt “auf einem guten Level”.

Auf Spiele auf der ATP-Tour muss er noch länger warten, die steht bis zumindest Mitte Juli still. Turnier-Matchpraxis könnte es trotzdem geben. So ist ja etwa ein Corona-konformer mehrwöchiger Event in Österreich und Deutschland in Planung.