Thiem nimmt an Erste Bank Open in Wien teil

Dominic Thiem hat seine Teilnahme an den diesjährigen Erste Bank Open zugesichert. Der Niederösterreicher, der das Turnier im vergangenen Jahr aufgrund seiner Handverletzung verpasste, feiert also sein Comeback in der Wiener Stadthalle. Neben Thiem werden auch der aktuelle Weltranglisten-Erste Daniil Medvedev, Titelverteidiger Alexander Zverev (GER), Stefanos Tsitsipas (GRE), Matteo Berrettini (ITA) und Vorjahresfinalist Frances Tiafoe (USA) beim ATP-500-Turnier in Wien aufschlagen.

„Wir freuen uns auf die Rückkehr von Dominic in die Wiener Stadthalle. Die Atmosphäre bei seinen Matches war in den vergangenen Jahren immer schon sehr speziell, und das wird auch heuer nicht anders sein. Wir wünschen ihm zu seinem Geburtstag alles Gute und für die kommenden Wochen und Monate auch sportlich viel Erfolg“, sagt Turnierdirektor Herwig Straka.

„Es ist eine Riesensache, in diesem Jahr wieder in Wien zu spielen. Ich habe so viele großartige Erinnerungen an dieses Turnier, so war mein Sieg 2019 einer der emotionalsten Momente in meiner Karriere“, betont Thiem in einer Aussendung.

Bild: GEPA