Dominic Thiem scheitert im Achtelfinale des ATP Sandplatzturniers in Estoril an Richard Gasquet. Der Niederösterreicher verliert gegen den Franzosen in zwei Sätzen 4:6, 6:7(6).

Im Tiebreak des zweiten Satzes vergibt der US-Open-Sieger von 2020 zwei Satzbälle.

(APA) / Artikelbild: Imago